Quel placement choisir pour gagner beaucoup d’argent rapidement ?

Un bon placement est souvent le meilleur moyen de faire fructifier ses économies en vue de réaliser un projet. De nombreux choix sont possibles en fonction de vos objectifs et de votre profil : un placement stable, mais au rendement moins élevé, une part de risque plus importante pour accroître plus vite son capital ou une échéance éloignée avec un rendement plus intéressant qu’une courte échéance. À chacun sa façon d’appréhender les choses.

Le placement à capital protégé

Avec ce type de placement, votre argent est protégé. Vous pouvez opter par exemple pour un certificat de paiement garanti se concrétisant par un prêt d’argent à une institution financière. Le taux sera fixe et le rendement variable selon la durée, entre 30 jours et 10 ans. Votre argent est récupérable à l’échéance faute de quoi vous paierez des pénalités.

Le fonds négocié en bourse

Il s’agit d’un rendement à court terme au moyen de titres en bourses. Le principe consiste à suivre, selon votre placement, un indice de référence, un actif financier ou une devise. Cela ressemble un peu à l’action. Vous pouvez acheter et vendre quand les marchés boursiers sont ouverts. Le rendement est servi sous la forme de dividendes ou d’intérêts. Un spécialiste prend généralement en charge ces opérations pour vous.

Pour gérer vous-même des actions en bourse, mieux vaut être averti. La part de risque est importante, mais tout autant que le gain. Il faut néanmoins apprendre à acheter et à vendre au bon moment et mettre au point des trades planifiés et sûrs pour ne pas perdre d’argent. L’important est de ne se concentrer que sur quelques trades, il est impossible d’en suivre beaucoup avec la même vigilance. Pour comprendre la bourse, le mieux est de vous offrir une formation de Day trading au Canada. Vous gagnerez de l’argent à court terme.

Le CELI

Le CELI est un compte épargne libre d’impôts sous forme d’actions, d’obligations ou de certificats de placement garanti. Il n’ouvre pas droit à des réductions d’impôts, mais vous n’en paierez pas non plus si vous en retirez pour financer l’achat de votre maison ou d’un véhicule par exemple. Le taux d’intérêt varie en fonction du choix de votre placement. Le montant de l’épargne quant à lui est fixé chaque année. Mais un dépassement de 2000 dollars n’occasionnera pas de pénalités.

Quand on débute, même en bourse, il ne faut pas chercher à gagner de l’argent en 24 heures, c’est le meilleur moyen d’en perdre.