La FSBE souhaite amasser 400 000 $ lors de sa campagne de financement

La Fondation Santé Beauce-Etchemin lance sa campagne annuelle de financement 2018-2019 sous le thème « Avec vous, pour vous ! ».

« C’est grâce aux dons de tout un chacun, à l’appui de fidèles bénévoles que nous pouvons, ensemble, réussir à acquérir des équipements médicaux appropriés et à la fine pointe de la technologie pour prendre soin des nôtres ! », affirme la présidente de la fondation, madame Manon Veilleux.

À l’hôpital, au bloc opératoire



La campagne de financement en cours, dont l’objectif est de 400 000 $, vise en grande partie à acquérir différents équipements médicaux requis au bloc pour aider les patients dont l’intervention est pratiquée par les spécialistes de l’Hôpital de Saint-Georges.

Selon monsieur Jonathan Simard, chef du bloc opératoire à l’Hôpital de Saint-Georges du CISSS de Chaudière-Appalaches, il y a en moyenne 6500 interventions par année, que ce soit en chirurgie, en gynécologie, en ophtalmologie, en ORL, en orthopédie ou en urologie. Leur nombre augmente.

« Chez nous, nous mettons tout en œuvre pour dispenser des services de qualité. Nous sommes reconnus pour être pro-actifs et nous tenons à le demeurer. C’est un avantage appréciable pour nos clients. Ici, le personnel est dévoué. Tout le monde se connaît et puis, nous avons la chance d’avoir des équipes de spécialistes dynamiques. Alors, nos équipements médicaux doivent être tout aussi accessibles et performants », affirme M. Simard.

Vos dons ont un impact



« En ce sens, les dons des gens ont un impact, et pas seulement sur l’achat des appareils. Ils ont comme effet de nous permettre de recruter. Depuis un an, par exemple, nous avons accueilli dans l’équipe du bloc opératoire seulement deux chirurgiens, un orthopédiste, un anesthésiologue et un gynécologue. C’est fantastique pour notre population », poursuit M. Simard.

Bien qu’elle doive consacrer près de la moitié des dons recueillis au bloc opératoire, la campagne 2018-2019 répondra aussi aux besoins identifiés dans divers autres départements à l’hôpital, tels les consultations externes, la dialyse, les unités de médecine et de chirurgie ou l’urgence. Elle prendra également en compte, avec une cinquantaine d’équipements médicaux à acquérir, les demandes visant à soutenir les personnes âgées vivant dans les centres d’hébergement et la clientèle ayant recours aux CLSC de la région.

« Les gens sont généreux, constate la présidente, et je tiens à remercier sincèrement à l’avance chacune et chacun de vous pour son soutien, sa fidélité et de sa générosité à la cause de la santé des gens d’ici ! Que chacun fasse sa part, selon ses moyens, et ensemble, nous parviendrons à toujours améliorer les choses. »

Faire un don



« Tout le monde en bénéficie. Serez-vous le prochain à donner ? »



Il est possible de donner en ligne au www.fondationsantebe.com en cliquant dans la section « Faire un don ». Vous pouvez également vous présenter au bureau de la fondation situé à l’Hôpital de Saint-Georges ou alors acheminer votre chèque par la poste au 1515, 17e Rue, Ville de Saint-Georges, (G5Y 4T8).