Comment arriver à prendre des vacances avec un maigre budget ?

Si pour plusieurs Québécois, c’est le temps, qui manque, pour prendre des vacances, pour beaucoup d’autres, c’est le budget qui est plutôt maigre. Car les vacances, ça coute cher !

Mais comme tout le monde a le droit de se reposer et de changer d’air, voici quelques trucs pour prendre des vacances avec un petit budget !

1. Magasinez vos billets d’avion ! Devriez-vous acheter vos billets un an à l’avance ou vous les procurer à la dernière minute ? Ni un, ni l’autre, selon plusieurs spécialistes. Il serait plutôt recommandé de faire l’achat de billets d’avion entre un et cinq mois avant la date de départ pour obtenir le meilleur prix. Évidemment, tout dépend de votre destination ! De plus, si vos dates de voyages sont flexibles, vous économiserez quelques dollars en voyageant lors de journées moins achalandées, comme le mardi ou le mercredi.

2. Vous avez envie de plage et de soleil, mais ces destinations vous semblent hors de prix ? Pourquoi ne pas profiter des destinations tropicales en basse saison ! Il est certain que pendant les congés scolaires ou le temps des Fêtes, les voyages dans le Sud peuvent être très dispendieux. Mais de mars à mai, vous profiterez du soleil et du sable chaud tout en épargnant votre portefeuille.

3. Si vous rêvez d’exotisme, pensez à voyager dans des pays où l’argent canadien a de la valeur. Pourquoi ne pas partir à la rencontre de l’Asie ? Le Vietnam, l’Indonésie, la Thaïlande s’avèrent être des destinations de choix pour les voyageurs avec un budget. Si le prix d’un billet d’avion peut sembler plus cher pour ces destinations, vous sauverez ensuite sur le coût de la vie comme la nourriture et l’hébergement sont très peu chers. L’Amérique centrale et l’Europe de l’Est comportent aussi des destinations prisées par les voyageurs économes.

4. De la Gaspésie à l’Abitibi, en passant par l’Estrie et Charlevoix, le Québec regorge de destinations touristiques qui plairont à tous les goûts et à tous les budgets. En restant dans la province pour vos vacances, vous économiserez ainsi une coquette somme d’argent en n’achetant pas de billet d’avion. Découvrir notre belle province est donc une solution intéressante pour les voyages avec un maigre budget ! Et si vous faites du camping, vous êtes alors assuré de ne pas vous ruiner lors de vos vacances.

5. Reste que la meilleure solution pour s’offrir le voyage de ses rêves, c’est de bien le planifier. Pensez à mettre de l’argent périodiquement dans un compte dédié aux vacances : c’est la clé pour vous permettre de voyager.

Mais si le temps vous manque et que vous devez partir en vacances pour vous ressourcer, pensez à demander un prêt personnel en ligne. Rapidement, vous aurez les sous pour votre voyage de rêve. Une fois ajouté à votre budget, votre prêt personnel sera remboursé en quelques mois. Profiter de la vie n’aura jamais été aussi simple !