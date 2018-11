La journée nationale de philanthropie souligne l'engagement des fondations de la région

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches souligne, le 15 novembre, l’importance de l’implication des 19 fondations qui lui sont associées ainsi que l’engagement des bénévoles qui y œuvrent, dans le cadre de la Journée nationale de la philanthropie.

Créée le 15 novembre 1986, la Journée nationale de la philanthropie souligne, à l’échelle canadienne, l’engagement quotidien des individus au sein d’organisations à caractère philanthropique. La philanthropie se caractérise d’abord et avant tout par l’esprit du don sans attente de retour. Le mot « philanthropie » évoque aussi une attitude de bienveillance doublée de bienfaisance de certaines personnes à l'égard d'autres personnes.

Les fondations et leurs bénévoles permettent de bonifier les soins et les services au bénéfice de la santé et du mieux-être des usagers de Chaudière-Appalaches et ainsi de contribuer à la mission principale du CISSS. Le travail constant des bénévoles des fondations partenaires du CISSS de Chaudière-Appalaches est précieux ; il est à l’origine d’idées créatives permettant la réalisation d’activités de financement variées. Ils sont plusieurs centaines à consacrer près de 20 000 heures de bénévolat en moyenne chaque année.

Voici les fondations qui se sont impliquées auprès du CISSS dans la région de Chaudière-Appalaches la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, la Fondation de l'Hôpital de la région de Thetford, la Fondation Résidence Denis-Marcotte, le Fonds Centre d'hébergement Saint-Alexandre de Thetford, la Fondation du CLSC (Région de Thetford, la Fondation Marc-André Jacques, la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, la Fondation des services de santé de la MRC de l'Islet, la Fondation Rayons d'espoir, la Fondation Rayon d'espoir de la MRC de Bellechasse, la Fondation de santé et de services sociaux Lévis-Lotbinière, la Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches, la Fondation TEDICA, la Fondation jeunesse du CISSS de Chaudière-Appalaches, la Fondation Santé Beauce-Etchemin ainsi que la Fondation du Sanatorium Bégin