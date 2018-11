Tim Hortons finance le Club Rotary pour aider les enfants dans le besoin

Lors de son dernier souper régulier, le Club Rotary de St-Georges s’est vu remettre un chèque de l’ordre de 7215 $ provenant de la vente des biscuits sourires qui a eu lieu plus tôt cet automne dans les Tim Hortons de Saint-Georges ouest, du 9024 boulevard Lacroix et de Saint-Prosper.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants une fois de plus envers les Tim Hortons du coin de nous remettre ce montant qui assurera la pérennité de notre projet de galettes nutritives dans les écoles locales. Ainsi, nous continuerons à fournir de quoi déjeuner pour les enfants qui n’ont pas accès à un repas le matin », a affirmé M. Adam Veilleux, président du Club Rotary de Saint-Georges.

Depuis 2006, grâce à l’appui financier de généreux commanditaires, le Club Rotary de St-Georges a mis sur pied le programme « La Galette ». Ce programme permet la distribution d’une galette nutritive aux élèves des écoles primaires de la région.

Le Club Rotary Saint-Georges est une association d'hommes et de femmes d'affaires et de représentants de professions libérales, unis par une volonté commune d'aider leur prochain, d'encourager le respect de normes éthiques strictes dans l'exercice de toute activité professionnelle et d'œuvrer au progrès de la bonne volonté et de la paix dans le monde, objectifs reflétés dans la devise « servir d'abord ».