Les étudiants du programme Citoyens de monde financeront l'achat d'un important équipement pédiatrique

En partenariat avec la fondation Santé Beauce-Etchemin, les 460 élèves du programme Citoyens du monde amasseront des fonds afin de financer l’achat d’une lame laryngoscope pédiatrique.

Lors de la journée de lancement qui avait lieu le 21 novembre à la Polyvalente de Saint-Georges, la responsable du programme des Citoyens du Monde de l’École des Deux-Rives et de la Polyvalente de Saint-Georges était fière d’annoncer ce nouveau partenariat avec la Fondation Santé Beauce-Etchemin. Tout au long de l’année scolaire, les élèves du programme organiseront diverses activités de financement qui permettront l’acquisition d’une lame laryngoscope pédiatrique au coût de cinq mille dollars (5 000 $) requis à l’unité mère-enfant/pédiatrie de l’Hôpital de Saint-Georges du CISSS de Chaudière-Appalaches.

La responsable, madame Sylvie Boulanger, et les professeurs impliqués sont heureux de perpétuer cette association avec la Fondation Santé Beauce-Etchemin et encouragent les élèves du programme à être créatifs et à mettre sur pied des activités pour la cause. « Cette année, les dons amassés permettront de venir en aide aux tout-petits. Voilà une belle cause pour se dépasser et créer des activités pour faire une différence auprès des jeunes de notre région », dit-elle.

Il sera possible de soutenir la cause et de faire un don au projet des Citoyens du monde en participant aux activités organisées par les élèves tout au long de l’année. La population est invitée à rester à l’affût des événements en visitant le www.fondationsantebe.com.