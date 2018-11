Midi carrière du CIMIC : un événement incontournable pour les employeurs

Aujourd'hui le 22 novembre a eu lieu la 8e édition du Midi carrière du Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC). Plus de 35 entreprises ont participé à l’évènement et autant d'équipes étaient présentes à leurs kiosques.

Le but des entreprises participantes : accroître leur visibilité et tenter de recruter de futurs employés. Chaque année, l’événement permet à une foule d’entreprises de la région de se faire valoir auprès des étudiants du CIMIC.

Interviewée par EnBeauce.com, la coordonnatrice aux ressources humaines chez Matiss, Virginie Martel, a affirmé que l’événement était particulièrement important dans la conjoncture actuelle marquée par la pénurie de main-d’œuvre. L’entreprise se spécialise dans la réalisation de projets d’automatisation industrielle depuis sa fondation en 1995.

Mme Martel estime que son entreprise est assez peu connue dans la région, car elle réalise des projets sur mesure et confidentiels pour ses clients. Dans ce contexte, il est particulièrement important pour cette entreprise de participer au Midi carrière du CIMIC. Un salon dédié uniquement aux métiers spécialisés, contrairement à plusieurs autres foires de l’emploi qui mêlent différents types de métiers et de professions.

Mme Martel souligne aussi qu’il y a une certaine compétition entre les entreprises présentes pour recruter les meilleurs candidats. « C’est dur, quand même, parce qu’on est plusieurs, il y a 35 ou 40 entreprises, et en usinage, il y a pas mal de concurrence », a affirmé Virginie Martel.

Une saine concurrence entre les entreprises

EnBeauce.com s’est aussi entretenu avec Karine Bolduc, coordonnatrice aux communications marketing pour le Groupe OSI machinerie. Cette entreprise se spécialise dans l’usinage de précision (avec sa branche OSI Précision) et fabrique des machines pour la deuxième transformation du bois.

Mme Bolduc croit également que le Midi carrière du CIMIC représente un événement incontournable pour les entreprises de la région qui désirent recruter des employés et des stagiaires. OSI, une entreprise de 75 employés, essaie toujours de se réinviter en matière de ressources humaines, et l’événement lui permet de prendre le pouls, en quelque sorte, des nouvelles attentes en la matière.

« On est ici aujourd’hui pour recruter des stagiaires, parce que c’est la relève, et parce qu’on aime toujours nous entourer de nouveaux talents. On mélange les générations et on mélange les cultures », a mentionné Karine Bolduc.

Les étudiants ont donc eu une chance unique d’établir des liens avec les industries et de prendre conscience de la qualité des emplois offerts en Beauce.

La direction et le personnel du CIMIC ont tenu à remercier tous les participants. Plusieurs dizaines de personnes se sont déplacées (ou sont restées sur place) pour l’évènement. Une activité qui démontre que le partenariat école-entreprise est bien vivant et que le CIMIC fait preuve d’un grand dynamisme.