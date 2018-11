Bilan du tourisme positif pour Destination Beauce

Destination Beauce a fait récemment son bilan de saison touristique 2018 et a présenté par la même occasion le lauréat du nouveau concours Innovation en tourisme, le 22 novembre dernier, à St-Georges. Destination Beauce a ainsi réuni une quarantaine d’entreprises touristiques de la région au restaurant Chez Gérard, afin d’y présenter les projets réalisés et en cours, le tout sous un format festif appelé « le Noël du tourisme »!

Une saison touristique achalandée!

Destination Beauce a mené 6 campagnes promotionnelles en 2018 qui ont permis d’augmenter la visibilité de la région auprès des touristes potentiels et des internautes en quête de séjours-vacances. Nombreuses statistiques furent présentées telles que la performance hôtelière qui s’est vu grimper surtout au mois d’août, l’augmentation du nombre de congrès et d’événements tenus en Beauce ainsi que les recettes touristiques qui les accompagnent. Au total, plus de 150 000 $ ont été investis en promotion à l’extérieur de la Beauce en 2018 par Destination Beauce incluant les bonifications de ses partenaires et entreprises touristiques.

Il a été possible de découvrir que la principale raison pour laquelle les gens décident de venir passer leurs vacances dans la Beauce est tout simplement pour parcourir le Québec en entier et qu’était venu le tour de la Chaudière-Appalaches. L’accueil, la beauté des paysages et la fierté des résidents sont aussi des facteurs positifs marquants lors du passage des visiteurs dans la région. Finalement, lorsque questionnés sur les éléments ayant influencé leur choix de destination, les visiteurs nomment le site Internet de Destination Beauce, les publicités télévisuelles et surtout la connaissance d’un « vrai » Beauceron qui aurait eu une influence.

Nouveau lieu d’information touristique à Saint-Georges

L’implantation du nouveau Bureau d’information touristique de Saint-Georges a permis à la population de ce secteur de se réapproprier ce service pour préparer leurs propres vacances ainsi qu’aux visiteurs d’obtenir de l’information plus aisément. Cette belle collaboration avec le Grand Marché Beauce-Sartigan sera de retour en 2019 et une amélioration significative de la signalisation permettra un meilleur référencement du bureau.