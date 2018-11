Saint-Georges sera désormais un pôle régional pour les services d'incendie

Une meilleure cohésion entre les services d’incendie de la région sera possible. Une entente entre le Service de sécurité incendie de Ville de Saint-Georges et l’École nationale des pompiers du Québec (ENPQ) permettra à la ville de devenir un pôle régional de services.

L’ENPQ pourra déléguer certaines tâches au Service de sécurité incendie de Ville de Saint-Georges, notamment, en ce qui a trait à la formation. Les municipalités devaient toutes se référer au siège social de l’école, situé à Laval, pour les activités de formations. L’ENPQ avait approché Saint-Georges pour jouer le rôle de pôle régional, en raison de sa structure administrative plus élaborée, ce qui est dû à la taille plus grande du service.

Sylvain Veilleux, chef du service d’incendie, affirme qu’il est de plus en plus difficile d’engager des pompiers en région. Les recrues de plus petites municipalités doivent parfois attendre plusieurs mois avant de recevoir leur formation, en raison du trop petit nombre d’inscrits, ce qui peut être démotivant.

« Les instructeurs ne se déplacent pas pour former deux pompiers seulement. D’autre part, il est bien rare qu’un petit service d’incendie engage huit pompiers en même temps. »

Sylvain Veilleux, chef du Service de sécurité incendie de Saint-Georges

Selon M. Veilleux, en traitant ces demandes de manière plus locale, il sera possible d’organiser des formations pour plusieurs municipalités en même temps, ce qui accélérerait le processus.

Cette nouvelle stratégie sauvera, selon lui, des frais administratifs en plus de favoriser un climat de collaboration entre les services d’incendie des différentes municipalités de la région.

M. Veilleux croit que mieux les services d’incendies sont organisés, plus les services offerts aux usagers seront de qualité.

Dans une conférence de presse qui sera tenue au début de janvier, l’ENPQ précisera davantage les impacts d’une telle entente.