La SPA de Beauce-Etchemin sensibilise la population contre l’abandon des animaux

Le temps des fêtes est propice pour passer du temps en famille, avec ceux que l’on aime. Noël devrait aussi être l’occasion de faire de votre animal de compagnie un membre de votre famille à part entière. Il en est parfois autrement, car à chaque année, la SPA Beauce-Etchemin dénote des cas d’abandons et d’errance dans la région.

Même si les cas sont moins nombreux durant la saison hivernale qu’en été, ceux-ci restent tout de même encore trop fréquents en cette période de l’année. Il y a aussi les cas de cadeaux non voulus. Les gens peuvent notamment acheter un chien ou un chat sur un coup de tête sans se renseigner sur l'animal.

« On a beaucoup de personnes après Noël qui se renseignent au niveau des abandons, comment ça fonctionne », a mentionné madame Victoria Bernard, responsable des adoptions et de la boutique à la SPA.

Avant de faire un achat « précipité », il est donc toujours possible de se rendre à la SPA, le personnel de l’organisme peut entre autres donner des renseignements sur l’animal, sa race, s’assurer de ce que les gens sont prêts à faire lors d’un achat ou d’une adoption, pour éviter un abandon éventuel. Ceux-ci peuvent donc plus acheter un animal en fonction de leurs réels besoins. Malheureusement, ceux qui achètent leurs animaux en dehors des refuges le font souvent en fonction de leurs souhaits et se rendent compte que cela ne correspond pas nécessairement à ce qu’ils veulent vraiment.

L’organisme cherche d’ailleurs à sensibiliser la population durant cette période afin d’éviter de telles situations.

« On essaie de faire des publications sur Internet, y’a beaucoup d’annonces qui sont faites à propos justement de l’abandon. On essaie de faire de l’éducation sur Facebook. Sinon, à la boutique, on refuse les adoptions, quand c’est un cadeau et que la personne n’est pas là », a aussi indiqué la responsable des adoptions.

Pour éviter de laisser votre animal seul à Noël

La période des fêtes est également une période occupée où les gens sortent souvent à l’extérieur ou partent en vacances. Plusieurs solutions peuvent s’offrir aux gens pour éviter que leur animal de compagnie ne passe Noël seul à la maison.

Il existe plusieurs pensions en Beauce, pour ceux qui souhaitent y laisser leur animal de compagnie, comme la pension des Les pignons verts à Saint-Benoît, la garderie pour chiens Les 4 pattes à Saint-Victor, la pension Belle nuit à Lévis ou encore la garderie Le chien d’or à Saint-Georges. Sinon, il est toujours possible que votre animal vous accompagne dans vos réunions de famille.

« C’est juste que faut prendre en considération que c’est comme un enfant. Il faut en prendre soin autant que si c’était notre propre enfant », a ajouté madame Bernard.

Promener les chiens de la SPA

Pour les amoureux des animaux ou peut-être pour ceux qui ne peuvent pas en posséder, les chiens de la SPA Beauce-Etchemin sont toujours prêts pour une promenade et l’organisme est toujours à la recherche de bénévoles.

Les gens intéressés peuvent se présenter à la boutique ou encore appeler au 418 774-8803 pour prendre plus de renseignements.