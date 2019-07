La confiance des Québécois envers l'industrie du transport aérien en diminution

Selon un récent sondage mené par la firme Léger au compte de CAA-Québec , 4 Québécois sur 10 ont peu confiance en l’industrie du transport aérien. D’ailleurs les voyageurs estiment de plus en plus important de prendre des précautions avant le départ en cas de problèmes. Par exemple, souscrire à une assurance annulation et interruption.

Cette diminution de confiance viendrait en partie de l’affaire Boeing 737 MAX qui a débuté au mois d’avril lorsque ces avions ont été cloués au sol en raison de sérieux doutes sur la sécurité de cet appareil. Cela a retardé et même annulé des vols.

Assurance annulation et interruption

Près du tiers des répondants au sondage affirme que cette histoire a changé leur perception sur l’importance de souscrire à une telle assurance. 6 personnes sur 10 ont l’intention d’y souscrire pour leurs voyages cet été, soit six points de plus que l’an dernier.

« On a eu des cas après l’interdiction de vol des Boeing 737 MAX », confirme Suzanne Michaud, vice-présidente Assurances chez CAA-Québec. Par exemple, votre assureur couvrira l’hôtel et les restos en attendant votre nouveau vol. Il pourra rembourser un vol de remplacement. Les activités que vous avez payées sans en profiter? C’est aussi garanti. L’assurance annulation et interruption peut aussi couvrir vos frais si vous devez tout annuler ou revenir en catastrophe en raison d’un problème de santé ou d’un décès dans la famille, par exemple.

15 % des voyageurs sans assurance santé voyage

Une des assurances importantes en voyage et celle « soins médicaux d’urgence ». Par contre, selon CAA-Québec encore 15 % des voyageurs ont l’intention de partir sans cette assurance. Un voyageur peut rapidement se retrouver avec des factures de dizaines de milliers de dollars pour des soins médicaux en pays étranger. Ce sont surtout les jeunes et je pense que plusieurs n’y pensent juste pas.