Défi 100 % local : Mangez local durant le mois de septembre

La population est invitée à s’inscrire à la 5e édition du Défi 100 % local qui débute le 1er septembre prochain. Il s’agit d’encourager la consommation locale dans son alimentation quotidienne. Cette année, un concours est relié afin de motiver les gens à participer.

Les inscriptions pour les trois premiers niveaux sont ouvertes jusqu’au 31 août 2019. Tandis que pour Défi Expérience ce sera jusqu’au 20 septembre 2019.

Accessible à tous

Quatre niveaux de participation sont proposés pour relever le Défi 100 % local :

• Défi 100 % local – Réaliser exclusivement des repas 100 % locaux durant tout le mois

• Défi Locavore – Réaliser six (6) à dix (10) repas 100 % locaux par semaine

• Défi Gourmand – Réaliser trois (3) à cinq (5) repas 100 % locaux par semaine

• Défi Expérience – Réaliser un (1) repas 100 % local lors de la Journée 100 % locale, le 21 septembre 2019

Manger local est bénéfique à tous les niveaux

Ce mois permettra de découvrir et apprendre à cuisiner les divers produits de la Beauce. Également diverses activités sont proposées pour vous outiller. Les prix du concours sont des boîtes de dégustation de produits locaux et des séjours gourmands dans les différentes régions seront tirés parmi les participants des trois niveaux de difficulté les plus élevés (Défi 100 % local, Locavore ou Gourmand) qui partageront leur expérience sur Instagram. Le grand prix est une croisière gourmande vers les Îles de la Madeleine à bord du CTMA Vacancier.

Pour connaître les autres prix, les règlements et les détails de participation, veuillez visiter le www.defi100pourcent.com.

La Beauce regorge de produits diversifiés et de qualités. Les producteurs d'ici travaillent dur à l'année et sont passionnés. C'est une occasion de découvrir ou redécouvrir la région dans votre assiette.