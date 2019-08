La soupe populaire de Moisson Beauce, un événement toujours aussi populaire qui aide à vaincre l'insécurité alimentaire

La Banque alimentaire Moisson Beauce a servi sa délicieuse soupe populaire, samedi le 24 août dernier, au Grand Marché Beauce-Sartigan de Saint-Georges.

C’est dans une optique de sensibilisation aux problèmes d’isolement et de pauvreté que vivent les gens ayant des difficultés socio-économiques, que s’est tenu l’évènement qui a rassemblé plus d’une centaine de visiteurs. L’équipe de bénévoles et d’employés du service de cuisine, Le Mijoton, a cuisiné plus de 230 kg de la traditionnelle soupe.

D’ailleurs, Manon Carrier, responsable des relations externes chez Moisson Beauce, a mentionné qu’il ne restait plus beaucoup de soupe vers la fin de l’avant-midi.

« Il nous reste trois petites chaudières, il y en avait 13 initialement. Les gens sont nombreux, c’est vraiment plaisant, il fait beau! Ce matin, on n’était pas sûrs avec la température, mais c’est plaisant, comme à chaque année. On a des réguliers qui reviennent juste pour la soupe, ils attendent ça pendant un an. Ils viennent faire leurs provisions. On a toujours les mêmes compliments qu’elle est toujours aussi bonne », a-t-elle déclaré.

Manon Carrier a ajouté qu’autant de nouvelles personnes que d’habitués avaient pris part à cet événement qui est toujours aussi populaire.

Cette année, la générosité de la population aura permis d’amasser 1 024,50 $.

Moisson Beauce tient à remercier les fournisseurs et maraîchers de la région qui ont fourni plus de 111 kg de légumes frais et autres produits ayant servi à l’activité : la Boulangerie d’Ici, la Fraisière Bourque, le Jardinier Huard, F. Charest, Les Jardins Pleines Saveurs, Les Potagers de la Loup, ainsi que le Potager Bénévole.