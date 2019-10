Chaudière-Appalaches accueillera 20 nouveaux médecins de famille

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches a reçu son plan régional d’effectifs médicaux du ministère de la Santé et des Services sociaux qui prévoit l’arrivée de 20 nouveaux médecins sur le territoire au cours de la prochaine année.

L’objectif de cette attribution est de répartir équitablement les médecins en fonction des besoins de la population. Ces besoins ont fait l’objet d’une évaluation préalable par le Département régional de médecine générale qui est composé de médecins de chaque secteur de Chaudière-Appalaches.

« Notre région se compare avantageusement aux autres en termes d’accès à un médecin de famille, cela est dû en grande partie aux efforts et à la versatilité de nos médecins de famille. En effet, 89 % des citoyens ont accès à un MD de famille. Toutefois, certains secteurs font face à différents défis comme des départs à la retraite et nous visons à offrir le meilleur équilibre possible pour les citoyens », a commenté le Dr Marc-Yves Bergeron, chef du département régional de médecine générale.

Le plan est en effet revu chaque année en fonction des écarts observés entre les effectifs en place et les besoins à combler dans chaque territoire.

Voici les territoires qui verront leur nombre de médecins de famille augmenté soit par l’arrivée de nouveaux facturants (médecin nouvellement diplômé) ou de médecins déjà en pratique ailleurs au Québec.



Lotbinière : 1 (1 MD nouveau facturant)

Grand Lévis : 5 (1 MD nouveau facturant et 4 déjà en pratique)

Bellechasse : 2 (1 MD nouveau facturant et 1 déjà en pratique)

Nouvelle-Beauce : 2 (1 MD nouveau facturant et 1 déjà en pratique)

Etchemins : 0

Thetford Mines : 3 (3 MD nouveaux facturants )

Beauce : 5 (4 MD nouveaux facturants et 1 déjà en pratique)

Montmagny-L’Islet : 2 (nouveaux facturants)

Total Chaudière-Appalaches : 20

Les médecins s’installeront progressivement au cours de la prochaine année. Ils devront s’engager à pratiquer dans les secteurs de pratique jugés prioritaires comme la prise en charge à titre de médecin de famille, l’urgence, l’hospitalisation, l’obstétrique, les CHSLD ou tout autre domaine en besoin.