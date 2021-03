11 mars : une minute de silence à 13 h pour les victimes de la COVID-19

Une minute de silence sera observée sur l’ensemble de la province le jeudi 11 mars à 13 h à l’occasion de la Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19.

Cette journée a pour but d’honorer la mémoire des personnes décédées en raison de la COVID-19, ainsi que de soutenir les Québécois qui ont été affectés par la pandémie au cours des derniers mois.

« Depuis le début de la pandémie, le Québec a perdu beaucoup de monde, beaucoup trop tôt. On ne doit jamais oublier que, derrière les chiffres, il y a des personnes, des familles. C'est une bonne raison pour continuer nos efforts », avait déclaré François Legault fin janvier alors qu'il annonçait la tenue de cette journée spéciale.

Dès le matin, une mise en berne nationale du drapeau du Québec sera observée sur tous les édifices publics du gouvernement, des municipalités et des représentations du Québec à l’étranger.

Par la suite, une cérémonie solennelle sera tenue, selon les règles de la santé publique, sur le parvis de l’hôtel du Parlement entre 12h et 13h. Puis, tous les Québécois seront appelés à observer une minute de silence à 13h.

Le premier ministre a choisi le 11 mars, car c’est la date à laquelle l’Organisation mondiale de la Santé a décrété l’état de pandémie dans le monde en 2020.

À ce jour, la Beauce rapporte plus de 75 décès liés à la COVID-19. Sans surprise, ce sont les établissements pour aînés qui en comptent le plus. Le CHSLD de Saint-Hénédine, la résidence l’Aube-Nouvelle de Saint-Victor et celle du Château à Sainte-Marie en dénombre chacun au moins 10.

Le comité de la Ville de Saint-Georges se réunit lundi pour décider de ce qui sera présenté par la ville pour cette journée commémorative.