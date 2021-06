Ariane Paris : six mois plus tard, la grande ascension continue

Voir la galerie de photos

En novembre 2020, EnBeauce.com avait rencontré Ariane Paris et son conjoint, Marc-Antoine Gilbert, pour parler du projet de La grande ascension, grâce auquel ils souhaitaient amasser de l'argent pour la Société canadienne du cancer. Six mois plus tard, elle nous raconte où en sont leurs objectifs.

Rappelons qu'Ariane a été diagnostiquée d'un cancer du placenta en mars 2020 alors qu'elle portait leur deuxième enfant. De cette annonce ont découlé des combats difficiles physiquement et psychologiquement, mais qui lui ont donné la force de donner au suivant. C'est ainsi qu'était né le projet « La grande ascension pour la rémission. »

Lors de notre première rencontre, le couple avait expliqué vouloir parcourir 500km en montagne accompagnés de leur jeune fils Léandre, dans le but d'amasser des fonds pour la société canadienne du cancer afin d'aider à la recherche sur les cancers gynécologiques.

À ce jour, ils ont parcouru 512 km, récolté environ 14 000 $ et l'aventure continue.

Comme prévu, ils organisent un tournoi de golf qui se tiendra le 12 septembre 2021 au Golf du Moulin Laflamme, à Saint-Benoit-Labre.

Il est possible de s'inscrire au prix de 60$ par personne, ce qui comprend le dîner, le droit de jeu et une voiturette, en écrivant à [email protected] pour recevoir le formulaire d’inscription et réserver sa place.

Un encan sera animé par Marc-Antoine à la fin du tournoi. Aussi, ils remettront certainement leur chèque à la Société canadienne du cancer (SCC) ce jour-là.

Ariane a également été choisie comme porteuse d'espoir par la SCC. Il y aura donc un encan pour le souper de la jonquille de la ville de Québec le 10 juin dont l'argent sera entièrement reversé au projet du couple. Il est possible de miser dès maintenant sur les articles à https://www.macause.com/ jonquilles/encan#item-48358.

Visionnez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Ariane Paris ci-dessus pour tout savoir sur l'avancée de cette grande ascension.