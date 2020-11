Ariane Paris : gravir des montagnes pour vaincre le cancer

Voir la galerie de photos

En mars dernier, Ariane Paris, alors âgée de 29 ans et enceinte de son deuxième enfant, s'est vu diagnostiquer un cancer du placenta. Le combat face à cette maladie lui a donné l'envie de « gravir l'Everest par obligation » et a changé sa vie et celle de sa famille.

Ariane Paris est née à Saint-Georges et vit à Québec depuis maintenant sept ans. Accompagnée de son mari, Marc-Antoine Gilbert, et de leur fils Léandre, âgé d'un an et demi, ils ont décidé de redonner au suivant.

« Parce que la recherche sur le cancer m’a assurément sauvé la vie, nous souhaitons amasser des fonds pour la société canadienne du cancer (SCC). », a indiqué Ariane Paris en entretien vidéo avec EnBeauce.com.



Pour ce faire, ils se sont alors fixé comme objectif de gravir des montagnes, et des vraies cette fois.

Alors, pour chaque kilomètre parcouru en montagne, ils souhaitent amasser un montant de 20$ pour la SCC. Leur objectif est de parcourir 500 kilomètres d’ici septembre 2021, un mois important pour leur histoire.

Pour marquer la fin de cette aventure, le couple prépare un tournoi de golf qui se tiendra également en septembre prochain, juste avant de gravier leur dernière montagne.

Écoutez leur histoire dans cette entrevue vidéo réalisée par EnBeauce.com.

Il est aussi possible de suivre leur aventure sur la page Facebook La grande ascension pour la rémission ou sur Instagram sur le compte @la.grande.ascension.

Pour faire un don rendez-vous sur https://www.gofundme.com/f/la-grande-ascension.