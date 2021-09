Marie-Noël Lebel courra pour Havre l'Éclaircie ce samedi

Ce samedi matin, 2 octobre, Marie-Noël Lebel partira dès 8 h de son domicile à Saint-Zacharie pour réaliser la « Course en cadeau » qu’elle a choisi d'offrir au Havre l’Éclaircie.

Cette Beauceronne courra donc son tout premier marathon cette semaine pour soutenir cet organisme qui vient en aide aux femmes et aux enfants victimes de violences conjugales.

Elle devrait réaliser cette boucle de 42.2 km, passant par le rang Saint-Jean-Baptiste, la route 275 , le 2e Rang ainsi que la 14e Avenue de la municipalité, en un peu moins de cinq heures si tout va bien.

« Mon coach pense que je vais être plus rapide que je ne le suis en entraînement étant donné l’excitation et l’adrénaline, mais je ne peux pas prévoir le temps que ça va me prendre. En plus je me suis fait une petite blessure alors on verra », a-t-elle confié.

Trois intervenantes du Havre l’Éclaircie vont également accompagner Marie-Noël sur de petites sections de son parcours.

Rappelons que cette mère de famille s’est lancée dans la course il y a trois ans. C’était un échappatoire personnel alors qu’elle vivait une situation difficile. Elle y a rapidement pris goût mais a souhaité lier ce sport à une bonne cause.

« Pour moi courir c’est le fun, c’est bon pour la santé physique et mentale, mais il faut qu’il y ait autre chose derrière. Je veux le joindre à une cause. »

La sportive a aussi ouvert une collecte de fonds qui a déjà permis d’amasser 1 265 $ pour l’organisme.

Pour encourager Marie-Noël et soutenir son projet, vous pouvez vous aussi faire un don ici.