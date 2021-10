Cinq rencontres pour aider les parents qui vivent un deuil périnatal

L'organisme Parents d’Anges Beauce-Etchemins organisme cinq rencontres au cours du mois à venir, dans le cadre du groupe de soutien « Pour toujours dans mon coeur ».

Chacun de ces rendez-vous aura un sujet différent. Le premier est « Mon ange », le deuxième est « Les émotions qui m’habitent et les étapes du deuil », ensuite il sera abordé « Les réactions de l'entourage », puis « le couple dans tout ça » pour finir sur « La première année; réapprendre à vivre ». C'est l'occasion pour des parents d’échanger entre eux sur différents sujets en lien avec le deuil périnatal et ainsi briser l’isolement provoqué par les tabous qui entourent cette réalité.

Les inscriptions sont obligatoires pour participer, seul(e) ou en couple, à ces activités qui se tiendront entre le 30 octobre et le 27 novembre prochain, de 9 h 30 à 11 h 30. Pour cela il suffit de joindre l'organisme au 581-372-6859 ou à [email protected]

L’animation est réalisée par des professionnelles qui accompagnent les parents dans le respect de leurs besoins individuels et de leur rythme.

Rappelons que Parents d'Anges est un organisme à but non lucratif installé à Saint-Georges, qui a pour mission d’offrir du soutien aux parents touchés par le deuil périnatal et leurs proches, en plus de sensibiliser la communauté.