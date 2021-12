Un objectif de 100 000$ pour la construction d'une cuisine de formation

Le Club Parentaide Beauce-Centre vient de lancer une campagne de financement pour permettre la construction d'une cuisine de formation pour son resto-école qui doit ouvrir à la fin de 2022 dans l'édifice Ô Sommet de Saint-Jules.

Les responsables se sont fixés comme objectif de recueillir 100 000 $ via la plateforme de sociofinancement La Ruche.

De plus, si la campagne atteint ou dépasse son objectif, le Fonds Mille et UN du Secrétariat à la Jeunesse injectera 100 000$ supplémentaires dans le projet.

Rappelons que le Club Parentaide Beauce-Centre aide depuis plusieurs années les familles de la région grâce à différents services, notamment le comptoir d’aide alimentaire Oasis ainsi que ses cuisines collectives. Afin de bonifier son offre de service et de s’auto-financer, l’organisme a mis sur pied un volet d’économie sociale, soit le Village Aventuria qui regroupe un parc thématique animé ainsi que des sentiers aériens comptant plusieurs tyroliennes. Par ailleurs, grâce à la construction de la salle O Sommet, l’organisme a réussi à attirer une nouvelle clientèle, soit les gens d’affaires.

Tournés vers la jeunesse

En 2018, en partenariat avec le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemins, le Club Parentaide a mis sur pied un programme de croissance personnelle s’adressant aux jeunes du 3e cycle du primaire jusqu'à la 5e année du secondaire afin de leur permettre de découvrir et d'explorer leurs forces dans un contexte ludique en pleine nature. Annuellement, ce sont plus de 5 000 jeunes du secteur régulier et provenant de partout en Chaudière-Appalaches qui participent gratuitement à ce programme Jeunes Leaders.

Devant autant de succès, l’organisme a décidé de faire vivre aux jeunes de véritables expériences de travail dans les domaines de la restauration et du tourisme. Des professeurs en sciences de l’éducation de l'UQAR s’intéressent d’ailleurs au projet et mènent présentement une recherche-action dans le but d’optimiser ce concept d’école communauté.

Même si cette campagne via la Ruche se concentre uniquement sur le resto-école, l’équipe de Parentaide et du Village Aventuria travaillent parallèlement sur un projet d’hébergements inusités en forêt qui permettront d’accueillir et d’héberger les visiteurs en plus de maximiser les possibilités pour la clientèle corporative.

Vous pouvez contribuer au projet au : https://laruchequebec.com/osommet