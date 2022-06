La crise du logement: un enjeu de taille pour les jeunes adultes

La crise du logement est un enjeu majeur pour les jeunes adultes qui doivent faire face à de nombreux défis pour leur bien-être social et mental.

Alors qu’elle se fait ressentir partout au Québec, cette crise entraîne de nombreuses sources de stress pour les jeunes adultes ayant déjà une santé mentale plus fragile. Selon France, travailleuse de rue à la MRC Beauce-Sartigan, « chez les jeunes adultes le gros des enjeux c’est se loger.»

« Ici en Nouvelle-Beauce après les inondations ils ont fait table rase du centre-ville et il y a beaucoup de municipalités qui ont été touchées par ça. Mais là pour trouver des logements abordables, avec l’offre et la demande actuelle c’est impossible. »

Elle soulève le fait que les logements disponibles coûtent cher et c’est ce qui a poussé les gens à s’établir en périphérie. Le problème c’est qu’en périphérie il n’y a pas nécessairement d'épicerie abordable, et souvent ils n'ont pas de voiture. Ce qui entraîne par conséquent des enjeux liés au logement, au transport et à l'accessibilité des services.

« Quand on n’a pas de voiture, c’est difficile d’aller chercher de la bouffe. Pour la majorité des gens que j'accompagne, il y a de la fragilité au niveau de la santé mentale, mais personne n'est à l'abri de vivre une période avec du stress financier. »

Qui plus est, la pandémie a apporté beaucoup d’isolement à ces gens-là qui n'avaient déjà pas un très grand réseau. « Là on sent une vague d’espoir, ça fait du bien de reprendre un peu une vie normale, mais les gens ont besoin de nous parce qu’après deux ans ça peut devenir très difficile. »