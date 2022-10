La Fête des Anges à la mémoire des petits disparus

La Fondation Au Bercail organise sa 8e Campagne des poinsettias, qui a pour objectif d'amasser des fonds pour poursuivre son travail de soutien, d’accompagnement et d’hébergement auprès de sa clientèle dans le besoin. Le temps des fêtes est une période de festivités et de joie pour plusieurs personnes. Pour ceux et celles qui doivent faire appel ...