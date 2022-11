Quel prix pour une toiture en bardeau d’asphalte?

En faisant le tour de votre quartier, vous aurez surement remarqué que la plupart des maisons sont recouvertes de bardeau d’asphalte. Au Québec, cela n’a rien de surprenant puisqu’il s’agit du recouvrement de toiture le plus populaire!

Et si vous êtes en train de lire ces lignes, il y a fort à parier que votre propre maison est également recouverte d’un toit en bardeau qui a déjà vu des jours meilleurs.

Si tel est le cas, vous avez tout intérêt à connaître le prix d’une toiture en bardeau d’asphalte (https://soumissionstoiture.ca/prix-toiture-bardeau/) au Québec, ce qu’on vous présente en détail juste ici.

Pourquoi choisir une toiture en bardeau d’asphalte au Québec?

Le toit en bardeau d’asphalte est le revêtement de toiture le plus installé dans la Belle Province, et ça ne date pas d’hier. Depuis des décennies, le bardeau d’asphalte est le choix numéro un des constructeurs de maisons neuves et des propriétaires en démarche de réfection de toiture.

Et bien que le bardeau soit une option polyvalente, il ne convient pas à toutes les toitures. En effet, ce type de revêtement de toiture est économique et simple à installer, mais il vient avec un bémol important; il n’est pas suffisamment étanche pour les toitures à faible pente.



Une pente minimale de 2 :12 est requise pour que le bardeau puisse être posé, et il s’agit là du minimum absolu. Les toitures plates ou à pente douce devront opter pour d’autres matériaux, comme les membranes élastomères par exemple.

Aperçu des prix pour refaire son toit en bardeau d’asphalte!

Quel budget faut-il prévoir pour refaire une toiture en bardeau d’asphalte au Québec? La réponse est peu satisfaisante, car tout dépend des caractéristiques de votre toiture, de la qualité de bardeau installée et du couvreur que vous choisirez.



Voici toutefois un aperçu des coûts à prévoir pour refaire sa toiture en bardeau d’asphalte!

Bardeau d’asphalte « Économique » 3-4$ / pi2 Bardeau d’asphalte « Qualité supérieure » 5-7$ / pi2



Certains facteurs affectent directement le coût d’une toiture en bardeau - Voici ceux que vous avez tout intérêt à surveiller!



-La qualité du bardeau et la marque



-La superficie de la toiture (pi2)



-Les caractéristiques de la toiture (Corniches, versants, pente, etc.)



-Les réparations nécessaires (Ex : Structure endommagée, moisissure, etc.)

Plusieurs critères spécifiques à votre toiture auront un impact sur le coût total de votre projet. Alors, il est important de comparer des soumissions personnalisées à votre toiture, puisqu’elles peuvent dévier de la moyenne de prix, autant à la hausse qu’à la baisse.

Avantages et inconvénients d’une toiture en bardeau!



Le bardeau d’asphalte est peut-être le revêtement de toiture le plus populaire, mais c’est loin d’être la seule option, et ce n’est pas une solution parfaite. Une toiture en bardeau vient avec des avantages et des inconvénients que vous devrez prendre en compte, et on vous les présente juste ici :

Les avantages d’une toiture en bardeau d’asphalte

-Revêtement de toiture économique

-Installation simple et rapide

-Large éventail de couleurs et styles

-Facile à réparer en cas de bris

Les inconvénients d’une toiture en bardeau d’asphalte

-Courte durée de vie (Environ 20 ans)

-Vulnérable face au soleil et rayons UV

-La qualité du bardeau varie d’une marque à l’autre

Quelle est la durée de vie d’un toit en bardeau?



Au Québec, on peut s’attendre à ce qu’une toiture en bardeau d’asphalte dure environ 20 ans. Mais ATTENTION!



La durée de vie d’une toiture en bardeau d’asphalte varie selon plusieurs facteurs. Parmi les facteurs qui influencent la durabilité du bardeau, on peut nommer la qualité du produit, la conformité de l’installation par le couvreur, la pente de toit et l’entretien réalisé sur la toiture annuellement.

Ceci dit, vous avez un rôle à jouer pour maximiser la durée de vie de votre toiture. En effet, les propriétaires d’une maison recouverte de bardeau devraient réaliser une inspection annuelle de leur couverture afin de déceler les signes d’usure et ainsi faire les travaux de correction avant que la toiture ne devienne irrécupérable.



Les signes qui révèlent l’usure de votre toit en bardeau!

Une toiture recouverte de bardeau ne dure pas éternellement. Et lorsque les meilleures années de votre toiture sont derrière elle, il faut surveiller certains signes d’usure qui indiquent qu’il est temps de passer à un nouveau revêtement.



Voici 5 signes qui confirment l’usure de votre toiture en bardeau au Québec!



1) Les morceaux de bardeau cassés

2) Le bardeau qui frise par endroits

3) Les granules d’asphalte dans les gouttières

4) Les taches d’algues sur la surface du bardeau

5) Les infiltrations d’eau par le toit…



Lorsque ces signes d’usure sont constatés, il est important d’agir rapidement pour refaire la toiture, car le bardeau endommagé expose votre propriété aux infiltrations d’eau, aux sinistres et autres problématiques sérieuses.

Contactez un couvreur spécialisé en réfection de toitures d’asphalte si votre toiture montre des signes d’usure avancée.

Comment dénicher le meilleur prix pour une toiture en bardeau?

Il n’y a pas de secret pour dénicher le meilleur prix pour une toiture en bardeau d’asphalte. La seule façon de faire, c’est de comparer plusieurs prix auprès de couvreurs qualifiés en pose de toitures en bardeau d’asphalte.

Vous serez surpris de constater les différences de prix d’un couvreur à l’autre, alors il est certainement dans votre intérêt de comparer plusieurs soumissions. C’est comme ça que vous dénicherez le meilleur prix pour votre projet.