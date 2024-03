Sébastien Vachon élu président des Producteurs de bovins du Québec

Le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches (RGFCA) a organisé hier une journée de réflexion autour des enjeux affectant la santé et le bien-être des femmes de la région. Plus de 18 organismes, des élu.e.s et représentant.e.s gouvernementaux se sont réuni.e.s à la Cache à Maxime afin de participer à la concertation régionale. À la ...