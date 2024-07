Deux entreprises beauceronnes finalistes du concours Tournez-vous vers l'excellence

La Financière agricole du Québec a annoncé, ce jeudi 25 juillet, les deux entreprises finalistes du concours « Tournez-vous vers l'excellence » de l'année 2024.

Ces dernières sont deux producteurs de la Beauce avec la Microferme des Petits Pouceux située à Sainte-Hénédine et la Ferme J.P. Poulin & Fils de Saint-Georges.

Les deux entreprises ont été sélectionnées parmi tous les candidats en raison de la haute qualité de leur profil d'entrepreneure, de leurs réalisations et de leurs compétences de gestionnaires.

« Nous sommes heureux de participer au rayonnement de gens créatifs, dynamiques et talentueux de notre région. Félicitations à Lauriane Bordes et à Sarah Poulin. Ces entrepreneures d'excellence se sont démarquées par leur parcours impressionnant et inspirant. C'est grâce à leurs compétences comme gestionnaires et entrepreneures agricoles qu'elles peuvent aujourd'hui être fières d'avoir surmonté les défis rencontrés pour atteindre chacune de belles réussites pour leur entreprise. Chapeau à vous deux! », a lancé Denis Bérubé, directeur régional à La Financière agricole du Québec.

D'un côté, Lauriane Bordes, agronome de métier, a rejoint, en 2018, la Microferme des Petits Pouceux en tant que boulangère et fleuriste. Elle s'occupe également des communications et de développement de marché et de la stratégie marketing. L'entreprise produit plus d'une quarantaine de légumes et une grande variété de fleurs qui sont offerts en paniers selon une formule d'abonnement.

« Nous aspirons à devenir une ferme de référence au Québec en matière d'agriculture biologique », a ajouté la jeune femme.

De l'autre côté, Sarah Poulin, véritable passionnée des vaches laitières, a repris, dès son plus jeune âge, la ferme familiale. En 2023, Sarah Poulin obtient même le prestigieux titre de Maitre éleveur en plus de montrer son dynamisme dans le domaine agricole beauceron.

« Je suis une femme très persévérante, travaillante, positive et minutieuse. Je suis et j'ai toujours été une vraie passionnée des vaches et de l'agriculture. J'adore ce que je fais et j'aime transmettre ma passion », a-t-elle complété.