Victoire du Perfection-Auto face à Saint-Éphrem

En fin de semaine passée, à Saint-Prosper, le Perfection-Auto a remporté son match par la marque de 7 à 2 face à l'équipe de Saint-Ephrem. Il s'agissait d'un 6e gain d'affiler.

Justin Dubé a enfilé deux filets, les autres buteurs sont: Antoine Cloutier, Jordan Poulin, Marc Antoine-Poulin, Zachary Beaudoin avec son premier en carrière dans le Junior A et Maxim Blouin, qui a été nommé joueur du match Thaï zone.

Après avoir pris les devants 2 à 0 en première période, Saint-Ephrem revient dans le match et nivèle le pointage 2 à 2. À mi-chemin de la période médiane, le Perfection-Auto reprend les devants pour ne plus jamais regarder en arrière. Les joueurs complètent le travail en 3e période, ajoutant quatre buts.

« On a joué un excellent match, le gardien a fait les arrêts clés et on a dominé la majorité du match. Cependant on leur a ouvert la porte avec quelques gestes d'indiscipline », a souligné l'entraîneur Stéphane Poulin après le match.

La semaine prochaine, le club est inactif et va en profiter pour tenir une pratique. Le prochain rendez-vous est donné pour le samedi 4 février, alors que la Haute-Beauce sera les visiteurs au Centre Récréatif Desjardins de Saint-Prosper.