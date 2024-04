Beauceville gardera son aréna accessible tout l'été

Métis Couture s'est taillé une place dans l'équipe de judo du Québec après avoir remporté un triplé d'or au Championnat de l'Est du Canada. La sportive du club de judo Saint-Georges a remporté l’or chez les U18, l’or chez les Seniors et l’or dans la catégorie Open (toutes catégories d’âges et de poids confondus). Elle a également reçu un chèque ...