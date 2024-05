Début des demi-finales pour Marie-Philip Poulin et l'équipe de Montréal

Le Triathlon Abénaquis de Sainte-Aurélie sera de retour pour une quatrième édition le samedi 29 juin prochain. Les différentes distances proposées seront le Triathlon Sprint individuel (750 mètres de natation, 20km de vélo et 5km de course), le Triathlon Sprint équipe, le Triathlon relève pour les 12 ans et moins (100 mètres de natation, 3km de ...