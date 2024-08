Bientôt un centre d'escalade à Saint-Georges

Jenny Dumont Blais et Thomas Pozer s'apprêtent à réaliser leur rêve en ouvrant un centre d'escalade à Saint-Georges.

Parents de bientôt trois enfants, ils se cherchaient des activités à faire avec leurs enfants qui ne soient pas trop dispendieuses et pas trop loin de chez eux. C’est là qu’est né le projet. « Nous on était des grimpeurs et à Québec il y a plein de centres d’escalade, mais à Saint-Georges il n’y en a pas, le plus proche est à Thetford Mines. On s’est dit qu’il fallait partir un centre d’escalade! », a expliqué Jenny en rencontre avec EnBeauce.com.

Au cours des deux dernières années, ils ont visité de nombreux bâtiments jusqu’à finalement s’accorder sur un local situé en face du Boston Pizza, sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges. « On a besoin d’une hauteur précise et on voulait que l’emplacement soit vraiment central donc ça a été plus long que prévu. Là, on est vraiment prêt à partir! » L’ouverture est prévue pour janvier ou février 2025. « En ce moment on est en pleine préparation et construction dans notre locale. »

Pour promouvoir leur projet et inviter les gens à les soutenir, ils ont organisé une journée d’escalade à l’Espace Carpe Diem de Saint-Georges ce dimanche. Ils en ont aussi profité pour promouvoir la future campagne La Ruche qui sera lancée dans trois semaines. Les gens intéressés peuvent participer à la campagne de sociofinancement et recevoir un cadeau en retour (chandails, abonnement, etc.). « Je veux que les gens connaissent le projet, que les gens sachent que ça s’en vient et on a besoin d’eux pour avancer! » Il s’agit d’un projet de plus d’1.5 M$.

Avec des forfaits comme les salles de gyms, le local abritera des vestiaires, une section “Pit” de 40 pieds, des murs de blocs ainsi qu’un “iceberg” au milieu et une section café avec des breuvages disponibles. On y trouvera aussi une section pour les petits avec des glissades afin qu’ils puissent s’amuser en toute sécurité. Au deuxième étage, la mezzanine permettra de donner des cours de yoga et de fitness.

Les adultes comme les enfants pourront prendre des cours sur place. Plusieurs écoles primaires prévoient également y tenir des journées pédagogiques et il y aura un sport-études.