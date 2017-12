La Ville de Saint-Georges prépare ses installations sportives hivernales

Voir la galerie de photos

La Ville de Saint-Georges a fait une mise au point quant à ses installations sportives qui seront sur le point d’être ouvertes à la population.

À lire également Le centre de ski de Saint-Georges a maintenant son tapis roulant

Centre de ski

Les canons à neige seront en opération ce soir, et ce, jusqu’au 23 décembre. Si la température le permet, le centre de ski sera ouvert le 23 décembre. Les 24 et 25 décembre, la station sera fermée, mais ouverte par la suite, et ce, jusqu’à la fonte des neiges.

Patinoires

Ouvertes samedi dernier (16 décembre), mais fermées par la suite en raison de la mauvaise température, les patinoires du parc Donovan, Caron, du Cap, Boisés de l’ouest ainsi que celle du secteur Saint-Jean seront ouvertes ce soir.

Les deux patinoires du parc Pomerleau ainsi que l’anneau de glace pourraient être ouverts ce vendredi (22 décembre).

Quant à celle au Cégep Beauce-Appalaches, la Ville va commencer à la préparer le 26 décembre.

Pistes de ski de fond

Les pistes de ski de fond sont tracées, mais toujours pas pratiquables en raison de la pluie des derniers jours. Il manque près de 30 centimètres de neige avant qu’elles soient skiables.