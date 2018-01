Défaite du Giovannina : tout s’écroule en troisième période

Pourtant, tout semblait bien aller pour le Giovannina dimanche dernier (21 janvier) alors que la troupe de Steeve Tanguay avait une avance de trois buts après le premier tiers. Le Pavage Jirico a explosé avec quatre filets au dernier engagement pour l’emporter 5 à 3.

« On manquait d’effectifs, mais ce n’est pas une excuse. On a été opportunistes, mais le Pavage est un bon club offensif et en troisième on a manqué de jus », a commenté Tanguay à propos de la rencontre, qui était disputée au domicile de l’équipe de Saint-Jean-Port Joli.

Anthony Laflamme, Jason Breton et Yannick Drouin ont secoué les cordages en première période.

« Malgré la défaite, Charles Couture a offert une bonne performance avec 30 arrêts, dont plusieurs importants », a indiqué Tanguay.

Le Giovannina sera au domicile des Éperviers de Saint-Charles vendredi (26 janvier) à 21 h.