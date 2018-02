Profil Action Santé change de nom et devient Gym Élite Coach

Profil Action Santé à Sainte-Marie a annoncé qu’il changeait de nom et s’appellera Gym Élite Coach.

« Depuis plus de 20 ans que je parfais mes connaissances et que j’améliore mes techniques de suivi, de motivation et d’entraînement. J’ai plus de 350 coachs formés et plus de 7500 clients supervisés à travers mon concept d’Élite Coach. Il y a clairement un besoin auprès de la clientèle des gens actifs et en affaires. Les gens sont de plus en plus conscients de l’importance d’être en forme pour bien performer dans toutes les sphères de leur vie. Nous sommes là pour les accompagner dans la réalisation de leurs objectifs », a fait savoir Dominic Lagrange.

Le centre d’entraînement a changé d’identité à la suite d’une nouvelle approche dans le suivi d’entraînement qui vise principalement la clientèle d’affaires de la région.

« Ma priorité c’est d’aider les gens à changer leurs habitudes de vie dans le but d’être plus performants dans la vie quotidienne », a fait savoir le père, Arsène.

Les deux propriétaires ont des visées d’expansion pour le concept de Gym Élite Coach dans d’autres régions du Québec.