Quatre cadets de Sainte-Marie sur les marches du podium en biathlon

Les athlètes du Corps de cadets 2898 de Sainte-Marie ont participé à la compétition régionale de biathlon pour les cadets ainsi qu'à la Coupe Québec qui avaient lieu la fin de semaine dernière, dimanche le 4 février, au Centre de biathlon Myriam Bédard sur la base militaire de Valcartier. Pour l'occasion, quatre cadets beaucerons sont montés sur toutes les marches du podium pour la région de la Chaudière-Appalaches à la Coupe Québec.

Chez les garçons, Wyatt Cantin et Charles Couillard ont respectivement remporté les médailles d’argent et d’or de leur catégorie à la Coupe Québec.



Les filles ont également fait bonne figure lors de cette compétition, alors que Marie-Jeanne Vachon et Savannah Couillard ont obtenu les médailles de bronze et d’or de leur catégorie, et que Zoé Vézina a terminé en quatrième position.

Les jeunes de Sainte-Marie qui ont gagné des médailles étaient classés dans la catégorie « introduction », puisqu’ils en étaient à leur première année de compétition.

Les autres catégories en compétition étaient « junior » pour les 12, 13 et 14 ans, « senior » pour les 14, 15 et 16 ans ainsi que « benjamin » pour les 17 et 18 ans. Notons que les filles ne se mesuraient pas aux garçons à cette occasion.

« Ce qui est le plus intéressant, c’est que tous les gagnants ont moins de 14 ans. L’équipe sera donc très compétitive dans les prochaines années avec le développement de ces biathloniens juniors », a expliqué l'entraîneur de l’équipe de Sainte-Marie, Guillaume Paré.

La Coupe Québec a eu lieu en même temps que la finale régionale pour les cadets, qui s'adresse à tous les jeunes cadets de la grande région de Québec et de la région de la Chaudière-Appalaches.

La Coupe Québec séparait quant à elle ces jeunes selon leur lieu de résidence, soit la Rive-Nord (Québec) et la Rive-Sud (Chaudière-Appalaches). Les athlètes du Corps de cadets 2898 de Sainte-Marie ne se sont qualifiés que pour la Coupe Québec dimanche dernier.

L’équipe de biathlon de l’unité, composée d'une dizaine de cadets des deux sexes, participe annuellement à cette compétition hivernale alliant le ski de fond et le tir de précision à la carabine. Cette année, la finale régionale comptait 136 compétiteurs inscrits.



Précisons que le Corps de cadets 2898 Sainte-Marie cherche à développer la condition physique et les qualités de leadership des jeunes de 12 à 18 ans par le biais de défis et d’activités de groupe, le tout sans coût pour les jeunes.