Le Cégep Beauce-Appalaches devient membre de l’Alliance sport-études

En conférence de presse ce matin (13 février), la direction du Cégep Beauce-Appalaches a annoncé que l’institution collégiale devait membre de l’Alliance sports-études.

« On voulait offrir plus de services à nos étudiants », a indiqué la directrice des études du Cégep, Lison Chabot à propos de cette association, qui débutera à l’automne 2018.

Présent lors de ladite conférence, le directeur général de l’Alliance sport-études, Sébastien Fyfe, a mentionné que les athlètes collégiaux pourront s’inscrire afin d’avoir un horaire scolaire adapté à leur entraînement.

« C’était un service qui était offert en partie, mais maintenant, ce sera un protocole officiel et non une entente avec les enseignants », a répondu le DG lorsqu’EnBeauce.com lui a demandé si une telle entente n’était pas déjà en vigueur quant à l’horaire des athlètes du Cégep.

Un service de parrainage ainsi que certains cours spécifiques aux étudiants seront également disponibles. Par exemple, un cours complémentaire sur la préparation d’après-carrière ou encore sur le dopage dans le milieu du sport.

Une bourse automatique de 500 $ est également disponible chaque année tandis que d’autres peuvent atteindre jusqu’à 2500 $.

Parmi les autres avantages, notons le contact privilégié avec le répondant sport-études de leur établissement scolaire afin de bénéficier de services pédagogiques adaptés et la justification des absences liées au camp d’entraînement et aux compétitions.

« On espère avoir une dizaine d’étudiants d’ici les deux prochaines années », a souhaité M. Fyfe.

L’Alliance sport-études est subventionnée par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et soutient 1250 étudiants-athlètes provenant de la Ligue junior majeure du Québec et de 50 fédérations sportives.

Éviter de perdre des athlètes

Mme Chabot espère que cette nouvelle association permettra aux athlètes de ne pas quitter la région afin de poursuivre leur sport de prédilection dans les grands centres.

« Les athlètes de haut niveau doivent souvent quitter leur milieu pour participer à diverses compétitions, a-t-elle fait savoir. Notre association avec l’Alliance leur évitera d’avoir aussi à s’expatrier pour la poursuite de leurs études collégiales. »

Les athlètes qui veulent faire partie de l’Alliance sport-études doivent pratiquer un sport de haut niveau lié à une fédération sportive.