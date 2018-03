Anthony Tanguay veut saisir sa dernière chance d’atteindre la LCF

Le 7 mars sera une journée importante pour Anthony Tanguay alors qu’il participera au camp d’évaluation régional de la Ligue canadienne de football (LCF).

Cette journée, qui se déroulera au Stade olympique, à Montréal, sera la dernière chance du Beauceron de se faire remarquer par une des équipes de la Ligue.

L’ancien des Condors n’a pas été sélectionné par un club de la Ligue lors de son année de repêchage l'an passé et maintenant que sa carrière universitaire est terminée, ce sera sa dernière opportunité de se faire voir.

« Je dois donner le maximum de moi-même », a-t-il dit avec conviction.

Or, il reconnaît qu’il est un brin nerveux, mais que son côté relaxe du quotidien l’aidera à gérer son stress.

Les quelque 50 joueurs présents tenteront d’impressionner les recruteurs, les directeurs généraux et les entraîneurs-chefs afin de recevoir une invitation pour le camp d’évaluation national du circuit, qui se déroulera du 23 au 25 mars à Winnipeg.

Let’s go

Lorsque sa cinquième et dernière saison avec le Vert et Or de l’Université de Sherbrooke s’est terminée à l’automne 2017, Tanguay a mentionné qu’il hésitait à poursuivre sa carrière de football.

C’est après une longue conversation avec deux des entraîneurs de son équipe qu’il a décidé d’y aller à fond et de tenter d’atteindre la LCF.

« Je ne voulais pas avoir de regret alors je me suis entraîné très fort au cours des derniers mois afin d’être prêt à atteindre mon rêve de jouer dans la LCF », a mentionné celui qui a réalisé 38 plaqués solos lors de la dernière campagne. Cette statistique lui a permis de se placer au deuxième rang de la RSEQ.

Celui qui a joué à la position de secondeur, de demi défensif et de demi de coin en 2017 a également réussi 10 plaqués assistés, incluant 0,5 sac et 1,5 plaqué pour des pertes.

Comment devenir meilleur

Certes, déçu que sa carrière universitaire soit derrière lui, le joueur de 5 pieds 10 pouces et 180 livres est bien heureux de son cheminement de vie des dernières années.

Un cheminement de vie qu’il a appris afin d’être un athlète accompli.

« J’ai appris à prendre soin de mon corps, à développer mon autonomie et même à cuisiner. Je pourrais devenir cuisinier », a lancé avec humour l’universitaire en études multidisciplinaires.