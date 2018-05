Les Dragons de la polyvalente de St-Georges en mode préparation

Les Dragons juvéniles de la Polyvalente de Saint-Georges tenaient leur camp printanier du 18 au 20 mai. La prochaine saison des Dragons devrait être très compétitive encore cette saison.

L’horaire de la fin de semaine était bien chargé pour les joueurs, qui ont alterné entre pratiques à l’extérieur et rencontres théoriques en classe. Le camp s’est conclu par la traditionnelle confrontation de type « scrimmage » entre l’offensive et la défensive. C’est la défensive qui a eu le meilleur en bloquant un converti de deux points au dernier jeu.

L’entraîneur-chef Carl Dallaire commentait ainsi la fin de semaine : « Il y a eu de belles choses des deux côtés de la ligne. Nous aurons un bon noyau de vétérans sur les lignes, ce qui est rassurant pour les recrues. Offensivement, notre force sera la ligne offensive qui sera composée presque entièrement de vétérans. »

Certains vétérans sont ressortis du lot, dont Alexy Veilleux comme porteur de ballon et receveur, Raphaël Paquet et Michael Morin comme receveurs. Certaines recrues ont impressionné, dont Mathieu Bougie comme bloqueur à gauche et Alexandre Lessard qui a bien fait autant comme porteur de ballon que comme joueur de ligne défensive. Utilisé au poste de receveur, Mathias Gagné a démontré une vitesse intéressante, tandis que Thomas Jean a démontré un bon potentiel de quart-arrière.

En défensive, les Dragons disposeront d’un excellent noyau de vétérans, dont Maxime Guay et Ismaël Hardy sur la ligne, Jamyson Goudreau et Antoine Giroux chez les secondeurs, ainsi que Derec Vachon et Olivier Bolduc sur la tertiaire.

« Certaines recrues ont aussi bien fait en défensive, dont le demi-défensif Thierry Morin et les secondeurs Gabriel Chatigny et Elly Labrecque. Le camp de printemps nous a donné envie de travailler avec ce groupe de joueurs pour la saison 2018. Nous avons hâte à l’automne! », a conclu Carl Dallaire.

Les premières pratiques des Dragons Juvénile devraient se tenir vers la mi-août et le botté d’envoi de la saison 2017 devrait se faire au tournant des mois d’août et de septembre. Le calendrier sera connu d’ici quelques semaines.