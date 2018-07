Quatorze joueurs des Dragons visent le collégial à l’automne

Quatorze footballeurs finissants de la dernière saison des Dragons devraient évoluer dans le circuit collégial à l’automne, soit une quantité que l’on n’avait pas vue depuis plusieurs années.

Plusieurs joueurs ont jeté leur dévolu sur les Condors du Cégep Beauce-Appalaches, soit Samuel Bernard, Sébastien Bisson, Charles-Édouard Bizier, Dylan Bourgelas, Isaac Dallaire, Pierre-Olivier Lachance et Antoine Padré.

Chacun de ces étudiants-athlètes étudiera dans l’un ou l’autre de ces différents domaines : sciences humaines, sciences naturelles, génie industriel, éducation spécialisée ou accueil et intégration.

Malgré leurs champs d’études plutôt variées, ces joueurs ont tous quelque chose en commun. En effet, quand on leur demande ce qu’ils retiendront de leur passage avec les Dragons, ces concepts reviennent souvent : famille, solidarité, esprit d’équipe, discipline et persévérance.

C’est également le cas pour Clément Maheux et Gabriel Nadeau. Le premier a choisi les Vulkins de Victoriaville en D3 et y étudiera en informatique, tandis que le second joindra les Volontaires de Sherbrooke en D2 et étudiera en génie mécanique.

D’autres joueurs ont opté pour des équipes collégiales de D1. C’est le cas du receveur Samuel Bilodeau qui a opté pour le Notre-Dame du CNDF et du demi-défensif Charles Fortier qui portera l’uniforme des Titans du Cégep de Limoilou. Samuel hésitait encore quant à son programme d’études et Charles débutera une technique en génie industriel.

Enfin, trois finissants ont choisi de joindre les rangs des Faucons du Cégep de Lévis-Lauzon, une autre équipe de D1. Il s’agit du secondeur Alexandre Bouffard, du quart-arrière Justin Quirion et du porteur Jason Grenier. Alexandre Bouffard, qui sera en accueil et intégration, croit que sa lecture du jeu et sa couverture de passe ont attiré l’attention de sa future équipe. Justin Quirion et Jason Grenier étudieront en sciences humaines et affirment que le système de jeu de cette équipe à l’offensive les a attirés.

L’entraîneur-chef des Dragons, Carl Dallaire, a affirmé ceci : « Tous ces joueurs ont vécu de beaux moments avec les Dragons, notamment avec notre championnat provincial de l’automne dernier auquel ils ont tous contribué. Je leur souhaite de vivre encore d’autres beaux moments au collégial et ils connaissent maintenant tous la recette pour y parvenir : discipline, effort et solidarité. »