Vendredi soir, les Jarrets Noirs de Beauce étaient du côté de Drummondville pour y disputer leur dernière rencontre de la saison régulière. Forts d’une avance d’un point en dernière manche, les Beaucerons ont commis trois erreurs qui ont permis au Brock de Drummondville de remporter une victoire de 5 à 4.

Le Brock de Drummondville a ouvert la marque en fin de première manche. Avec un coureur sur les buts, Marco Roy a frappé un circuit qui permettait à son équipe de prendre une avance de 2 à 0.

Les Jarrets Noirs ont réduit l’écart de moitié à leur tour au bâton. Après avoir frappé un double, Mathieu Vachon s’est rendu au troisième coussin à la suite d’un roulant de Guillaume Drouin. Il est venu marquer le premier point des Beaucerons grâce à un mauvais lancer du lanceur adverse.

Il faut attendre en début de cinquième manche avant de voir de nouveaux points s’inscrire au tableau. Avec les buts remplis, Jonathan Vivier a frappé un simple bon pour deux points. Puis, sur la même séquence de jeu, Alex Potvin, qui était parti du premier but pour se rendre au troisième, a profité de la nonchalance du voltigeur de droite pour finalement marquer un troisième point. Les Jarrets Noirs prenaient ainsi une avance de 4 à 2.

Drummondville a rétréci l’écart en sixième manche en inscrivant un troisième point. Les Jarrets Noirs auraient pu terminer cette rencontre à deux occasions sur des balles à double jeu. Malheureusement, ces deux séquences de jeu ont été marquées par des erreurs, ce qui a permis à Drummondville de créer l’égalité 4 à 4. Puis, une autre erreur sur un roulant a donné la victoire au Brock.

Aucun impact sur le classement de l'équipe

Cette défaite n’a aucune incidence sur le classement général pour les Jarrets Noirs puisqu’ils étaient assurés de terminer au premier rang.

« Outre la fin de match, nous avons livré une bonne partie, disait Guillaume Drouin. Nous allons apprendre de cela. C’était notre dernière rencontre de la saison, maintenant il nous reste qu’à connaître l’identité de notre adversaire pour la demi-finale », a expliqué M. Drouin.

Marc-Antoine Perron-Rousseau a lancé six manches et un tiers. Il a accordé quatre coups sûrs, a retiré six frappeurs au bâton et a donné trois buts sur balle. Un seul point mérité va à sa fiche.

Au bâton, les Beaucerons ont frappé un total de sept coups sûrs.

Avec son championnat de saison régulière, les Jarrets Noirs de Beauce profitent d’un laissez-passer en première ronde des séries. Ils se retrouvent donc directement en demi-finale. Ils devront atteindre que la première ronde se termine avant de connaître leurs adversaires. La première partie devrait se dérouler aux alentours du 20 août.