Les Condors font bonne figure face aux Griffons

C’est dans une ambiance survoltée que les Condors ont affronté les Griffons du Cégep de l’Outaouais pour le match d’ouverture de la saison 2018, le 1er septembre dernier. Le travail acharné de la ligne défensive beauceronne n’a malheureusement pu éviter l’attaque des Griffons, qui ont remporté le match 17 à 14.

L’offensive des Condors a été la première à mener la charge. Des difficultés dans la première possession ont permis aux Griffons de reprendre le ballon et d’effectuer le premier touché du match. Les Beaucerons ont rapidement rappliqué en créant l’égalité par une poussée offensive qui s’est conclue par un touché au sol du quart-arrière Jérémy Desmeules.

Vers la fin de la première demie, les Griffons ont été très menaçants à la porte des buts, mais la défensive a réussi à limiter les dégâts à un simple converti de 3 points, grâce notamment à une interception du demi défensif Maxime Jean. Les Griffons sont retournés au vestiaire avec un avantage de 10 à 7.

Un regain d’énergie de la part de l’offensive des Condors en deuxième demie a permis de reprendre l’avance 14 à 10 grâce à un touché par la voie des airs capté par Arthur Labrecque.

Vers la fin du quatrième quart, les Griffons se sont rapprochés de la ligne des buts. Le front défensif des Condors a réalisé une solide performance incluant, entre autres, la passe rabattue dans la zone des buts par Émanuel Côté. À ce moment, les estrades ont tremblé sous les encouragements des partisans et tous les espoirs étaient permis vers une victoire des Condors.

Malheureusement, à moins d’une minute de la fin du match, l’attaque des Griffons a réussi à percer la défensive et à marquer un touché et un placement, reprenant l’avance 17 à 14. Dans la dernière minute, les Condors ont eu droit à une dernière possession de ballon, mais n’ont pu s’approcher suffisamment pour réaliser un touché, donnant ainsi la victoire aux visiteurs.

Malgré un premier revers à l’arraché, l’équipe de Marc Loranger a démontré une impressionnante défensive et de beaux jeux en offensive. La saison 2018 devrait offrir un meilleur calibre de jeu pour l’équipe beauceronne.

Statistiques

Les Condors ont amassé des gains de 294 verges (119 au sol et 175 par la passe). Ils ont concédé 69 verges au sol et 253 verges par la passe à leurs adversaires.

Jérémy Desmeules a complété 20 de ses 29 passes en plus de courir pour 55 verges. Cédric Vaillancourt et Alexandre Gagné ont accumulé le plus de verges à titre de receveurs avec respectivement 53 et 55 verges.

La défensive des Condors a été menée par Maxime Jean avec 7 plaqués et une interception et David Dallaire qui a réalisé 7 plaqués et 2 plaqués assistés.

En ce qui concerne les unités spéciales, le botteur Nathan Bolduc a surpris les Griffons par la puissance de ses bottés de dégagement, allant jusqu’à 53 verges.

Prochainement

Les Condors disputeront leur prochain match vendredi (7 septembre) contre les Filons de Thetford. Ils seront de retour à domicile le 15 septembre face à Montmorency.