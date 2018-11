Compétition de cross-country de la CSBE : les résultats

Le mercredi 3 octobre, au parc des Sept-Chutes de Saint-Georges, s'est tenue la compétition de cross-country du secondaire de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE).

En tout et pour tout, 250 élèves et 50 bénévoles y ont pris part. La polyvalente Saint-François, de Beauceville, a remporté les bannières dans les 3 catégories, soit Benjamin, cadet et juvénile.

« Un gros merci aux enseignants qui s'impliquent auprès des jeunes ! », mentionnent les organisateurs.

Voici les résultats

En benjamin féminin

1re Marianne Rochette de la Polyvalente Benoît-Vachon

2e Amélie Vachon de l'école secondaire Veilleux

3e Maude Gagné de l'école secondaire Veilleux

En benjamin masculin

1er Marc-Antoine Garneau de la Polyvalente de St-Georges

2e Ézéchiel Poulin de l'école secondaire Veilleux

3e Nathan Pellerin de la Polyvalente St-François

En cadet féminin

1re Emy Blanchette de la Polyvalente St-François

2e Noémie Pomerleau de la Polyvalente St-François

3e Jessica Shapcott de l'école des Appalaches

En cadet masculin

1er Maxime Breton de la Polyvalente Bélanger

2e Philippe Lacasse de la Polyvalente St-François

3e Juan David Diaz-Contreras de la Polyvalente Benoît-Vachon

En juvénile féminin:

1re Moïra Coulombe de la Polyvalente Benoît-Vachon

2e Maëlle Rancourt de l'école des Appalaches

3e Rose Cloutier de la Polyvalente St-François

En juvénile masculin

1er Pradel Cavé de la Polyvalente St-François

2e Xavier Roy de la Polyvalente de St-Georges

3e Léo Gagné de la Polyvalente de St-Georges