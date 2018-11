La Ligue nord-américaine de hockey fait trois autres étoiles de la semaine

La Ligue nord-américaine de hockey (LNAS) a dévoilé ce lundi les trois étoiles de sa dernière semaine d’activités.

La première étoile de la semaine a été décernée au gardien de but des Marquis de Jonquière Cédrick Desjardins. En deux départs le week-end dernier, Desjardins a signé deux gains dont un en tirs de barrage. Il n’a concédé que six buts sur 75 lancers pour un pourcentage d’efficacité de 0,920 et une moyenne de buts alloués de 2,88.

Matthew Medley de l’Assurancia de Thetford mérite la deuxième étoile de la semaine. Vendredi soir face au Cool FM de St-Georges, Medley a inscrit deux buts sur le jeu de puissance. Son premier de la soirée était son 100e filet en carrière. Il devenait aussi le troisième défenseur de la LNAH à atteindre le plateau des 100 buts après Frédéric Bouchard et Steeve Gosselin.

Le trio hebdomadaire est complété par Maxime Villemaire des 3L de Rivière-du-Loup. Villemaire a inscrit deux buts, dont un sur l’avantage numérique, et ajouté deux mentions d’aide en deux rencontres. Dirigeant neuf lancers en direction des gardiens adverses, il a conservé un différentiel de +1.

Les performances de Yannick Riendeau des Marquis de Jonquière de même que Loïc Lacasse et Guillaume Decelles des 3L de Rivière-du-Loup ont également été considérées.