Un 10e gain pour L'Assurancia de St-Georges

L'Assurancia disputait la victoire à Disraeli samedi soir au Centre sportif Lacroix-Dutil, à St-Georges, et c'est par la marque de 3-1 que l'Assurancia l'a emporté. L’équipe a ainsi obtenu son 10e gain de la saison.

Tom Drapeau a marqué le premier but du match, et c'est en avantage numérique que St-Georges a inscrit le but gagnant grâce à Antoine Veilleux. Xavier Bélanger (photo) a marqué, quant à lui, le but d'assurance. Il s'agissait de son premier filet en carrière dans le circuit Loubier.

"On savait qu'ils seraient indisciplinés, je suis content que ce soit notre avantage numérique qui leur a fait mal.", explique l'entraîneur de l'Assurancia, Stéphane Poulin, après la rencontre.

Selon l'entraîneur, ce fut un match physique, avec une intensité de série.

L'Assurancia junior AA de St-Georges jouera son prochain match jeudi soir dans le cadre du tournoi junior de St-Romuald.