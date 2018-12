Belle performance pour le Club de judo St-Georges

Le Club de judo Saint-Georges était dans la région de Montréal le week-end du 1er et 2 décembre afin de participer à une compétition et une formation.

Neuf compétiteurs de l’équipe du club de judo Saint-Georges se sont déplacés vers Montréal, plus précisément à Deux-Montagnes, où avait lieu le 3e des 7 tournois développement de la province de Québec, accompagné de leur entraîneur Sylvain Michaud.

M. Michaud avait de quoi être fier au tournoi Espoir 2018. « Ce qui m’épate toujours de nos jeunes qui évoluent en judo, c’est leur capacité à se relever d’une ou plusieurs défaites. », explique-t-il.

Dans la catégorie U12, Leah Michaud a fini 3e place, William Maheux en 1re place, Landon Lessard en 2e place et Jérémy Giroux ne s’est pas classé.

Charline Bourque, pour sa part, a décroché une 2e place. Quant à Samuel Lespérance, sur 5 combats, il a subi 1 défaite et a ensuite enchaîné 4 victoires consécutives, ce qui lui a permis de décrocher la médaille de bronze. Sacha Cliche et Alexis Roy se sont bien battus, malgré leurs deux défaites.

Au même moment, Martin Beaulieu, entraîneur en chef du club de judo Saint-Georges, suivait une formation en efficacité en entraînement et en leadership et en formation à diriger un sport sans dopage. « Ce n’est pas rien de jaser de dopage en sport avec nos jeunes, car plus vite ils sont sensibilisés à cette réalité, plus vite ils comprennent les enjeux. », ajoute-t-il.

Les 19 et 20 janvier, les membres du club participeront au 4e tournoi de développement, Coupe Gadbois à Montréal.