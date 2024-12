Immeuble de 9 étages à Saint-Georges : les travaux avancent

Depuis ce jeudi 5 décembre, une avancée significative dans le chantier de l’édifice « Le St-Georges » est visible. Une imposante grue de plusieurs mètres de hauteur a été installée sur le stationnement situé à l’arrière des locaux du Taxibus Saint-Georges.

En raison de cette installation, le stationnement est désormais inaccessible aux usagers pour toute la durée d'utilisation de la grue.

De plus, la portion de la 113e rue reliant la 1re à la 2e avenue est temporairement fermée à la circulation. Ces mesures visent à garantir la sécurité du public et des travailleurs alors que les travaux s’accélèrent pour ce projet d’envergure.

Pour rappel, l’édifice « Le St-Georges », dont la livraison est prévue pour l’automne 2025, comptera neuf étages, accueillera 60 logements, et abritera un niveau commercial.

Ce projet représente un investissement d’environ 23M $ pour un bâtiment de 14 000 pieds carrés. Le rez-de-chaussée sera occupé par le Point de Service Local (PSL) du CISSS Chaudière-Appalaches, tandis que les étages supérieurs comprendront des logements allant de 3 et demi à 5 et demi, avec des stationnements intérieurs et extérieurs.

Porté par les promoteurs Construction CMI et Etry immobilier, ce futur immeuble se situera au coin de la 1re avenue et de la 113e rue, en face du nouveau bâtiment de Promutuel.