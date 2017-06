La culture Agile dans les entreprises de la MRC Robert-Cliche

Une trentaine de personnes ont assisté à la conférence de l’expert international de l’approche « Lean et Agile », Claude Emond, qui a eu lieu au Club de golf de Beauceville le 7 juin dernier.

L’activité, organisée conjointement entre le CLD Robert-Cliche, Québec International et Développement PME Chaudière-Appalaches, a permis aux participants d’en apprendre davantage sur le concept d’agilité organisationnelle et son application dans les entreprises. M. Edmond a, entre autres, souligné l’importance de concilier performance économique et environnement organisationnel.

Les participants ont également été invités à faire l’exercice d’évaluation quant à leur propre niveau d’agilité organisationnelle.

Cet événement s’inscrit en continuité avec le plan d’action 2017 du CLD Robert-Cliche qui organise depuis le début de l’année des conférences afin d’aider les entreprises de la région à augmenter leur productivité.