Votre borne de recharge pourrait vous rapporter de l'argent

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Le Club Roulez Électrique permet aux propriétaires d'une borne compatible d'accumuler des points chaque fois qu'ils rechargent leur véhicule à la maison. Au Québec, on parle actuellement de 13 à 18 cents par kilowattheure, selon la marque de votre borne. L'inscription est gratuite,

D'où vient cet argent, au juste?

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas le gouvernement fédéral qui paie directement. Le programme est plutôt administré par l'entreprise québécoise Roulez Électrique, dans le cadre du Règlement fédéral sur les combustibles propres.

En gros, ce règlement force les producteurs et importateurs de combustibles fossiles — comme les raffineries — à réduire progressivement l'empreinte carbone de l'essence et du diesel vendus au pays. Pour y arriver, ces entreprises doivent acheter ou créer des unités de conformité.

Et voilà où vous entrez en jeu : chaque recharge de véhicule électrique peut contribuer à créer ces fameuses unités. Le Club Roulez Électrique rassemble les données de milliers de bornes, fait reconnaître les crédits carbone qui en résultent, puis les monétise. Une partie de cet argent vous revient ensuite, sous forme de points.

Donc non, ce n'est pas une pétrolière qui paie votre facture d'Hydro-Québec directement. C'est plutôt un marché réglementé où des crédits sont créés, vérifiés, regroupés, puis vendus.

Combien peut-on réellement gagner?

Un kilowattheure (kWh) mesure une quantité d'énergie. Par exemple, une borne de 7 kilowatts qui charge pendant une heure livre environ 7 kWh à votre véhicule.

Voici les taux annoncés actuellement au Québec :

Sigenergy : 18 points par kWh

FractalEV : 15 points par kWh

Tesla, Wallbox, EVduty, Autel, IYILO et les bornes compatibles OCPP : environ 13 points par kWh

Chaque point vaut un cent. Donc si vous rechargez 3 000 kWh admissibles dans l'année, ça donne :

3 000 kWh × 0,13 $ = 390 $

À 4 000 kWh, on parle plutôt d'environ 520 $.

Dans certains cas, la récompense pourrait même dépasser le coût de l'électricité consommée pour la recharge. Attention cependant : il faut comparer ce montant au prix réel de l'énergie utilisée, pas à votre facture complète d'Hydro-Québec, qui inclut aussi les frais de réseau, les taxes et la consommation du reste de la maison. Et gardez en tête que les taux peuvent changer, et que les points ne sont pas garantis tant qu'ils ne sont pas validés et convertis.

Est-ce que votre borne est compatible?

Toutes les bornes ne peuvent pas transmettre les données nécessaires. Parmi celles qui sont admissibles en ce moment :

EVduty (compatible OCPP)

Tesla (actuellement en bêta)

Wallbox

Autel (compatible OCPP)

Sigenergy

FractalEV

IYILO

D'autres bornes utilisant le protocole OCPP 1.6J

D'ailleurs, la borne EVduty, fabriquée par Elmec à Shawinigan, peut se connecter au programme une fois configurée avec le protocole OCPP.

Par contre, si vous avez une borne ChargePoint, FLO, Grizzl-E ou TechnoVÉ, mauvaise nouvelle : elles ne sont pas admissibles pour l'instant, souvent à cause de protocoles de communication propriétaires qui empêchent la transmission des données. Cela dit, certaines de ces marques offrent leur propre programme de récompenses.

Un conseil : la compatibilité peut varier selon le modèle et le micrologiciel de votre borne. Vérifiez toujours la liste à jour avant de vous inscrire ou d'acheter une nouvelle borne.

Et l'argent, il arrive quand?

Vos points s'accumulent dans l'application au fil de vos recharges, mais la conversion en argent se fait une fois par année, après vérification des données et monétisation des crédits carbone. Pour les points accumulés en 2026, on prévoit un versement vers septembre 2027, probablement par virement Interac.

Donc non, ce n'est pas un remboursement instantané à chaque recharge — il faut être patient.

Comment s'inscrire?

C'est assez simple :

Recevoir un lien d'invitation Créer votre compte gratuitement Connecter votre borne admissible Autoriser la transmission des données de recharge Recharger votre véhicule comme d'habitude

Le programme recueille des informations comme le nombre de kilowattheures livrés, la durée et l'heure de vos sessions de recharge, ainsi que l'identifiant de votre borne.

Lien d'invitation pour adhérer au programme : https://roulezelectrique.club/r/A9733VG6?lang=fr