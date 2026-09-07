Nouvelle succursale
Benny&Co. remet 5 000 $ à La Maison du Tournant pour son arrivée à Saint-Georges
L'ouverture du tout premier restaurant Benny&Co. en Beauce, à Saint-Georges, s'est accompagnée d'un don de 5 000 $ à La Maison du Tournant, un organisme de répit de la région.
La Fondation Benny&Co. a annoncé cette contribution pour souligner l'implantation de la chaîne dans son nouvel établissement du 2883, 120e Rue.
La Maison du Tournant offre un milieu chaleureux et sécuritaire aux personnes vivant avec une déficience physique ou intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou un autre syndrome, tout en permettant aux familles de ces personnes de souffler un peu.
La mairesse de Saint-Georges, Manon Bougie, a salué le geste. « Au-delà de l'investissement et des emplois créés, nous saluons également le soutien offert par l'entreprise à La Maison du Tournant, un geste qui démontre l'importance accordée à l'engagement social et au bien-être de notre communauté ».
Il s'agit du premier restaurant de la chaîne à s'implanter en Beauce. L'entreprise, fondée en 1960 par les huit frères Benny, compte aujourd'hui plus de 84 restaurants au Québec et affirme s'approvisionner à plus de 80 % au Québec.
Le nouvel établissement mettra d'ailleurs à contribution un fournisseur local, la Fromagerie Etchemin, qui fournira le fromage en grains utilisé dans les poutines du restaurant.
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