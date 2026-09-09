Droits de douane: un certain temps avant de voir les hausses de prix

Les droits de douane de rétorsion imposés par le Canada sur les produits américains sont désormais en vigueur, mais, selon des experts du commerce de détail, il faudra un certain temps avant que les consommateurs canadiens ne constatent une hausse des prix sur les tablettes des magasins.

Matt Poirier, du Conseil canadien du commerce de détail, explique qu’il faudra du temps aux magasins pour écouler leurs stocks existants et commencer à s’approvisionner en produits désormais soumis à des droits de douane.

Selon lui, les articles à durée de conservation plus courte et les autres produits à rotation rapide verront probablement leurs prix augmenter en premier, suivis par les biens durables dont le renouvellement des stocks est plus lent, comme les fours et les laveuses.

Ces droits de rétorsion concernent près de 28 milliards $ de produits américains, notamment le papier toilette, les crèmes solaires, les parfums et le contreplaqué, avec des surtaxes allant de 15 à 50 %.

Selon des experts en commerce, les consommateurs pourraient être brièvement protégés de l’impact total des droits de douane, car les coûts sont négociés tout au long de la chaîne d’approvisionnement et les entreprises absorbent temporairement une partie des dépenses en acceptant des marges bénéficiaires plus faibles.

Selon eux, les premiers signes perceptibles de ces contre-droits de douane se traduiront probablement par une diminution des promotions et un choix de produits plus restreint, les détaillants remplaçant les produits américains par des alternatives canadiennes ou étrangères.

Brett Bundale, La Presse Canadienne