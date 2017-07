Toujours dans l’impasse, les paramédics poursuivent leurs moyens de pression

Le TASBI (travailleurs ambulanciers de Beauce incorporé), regroupement des paramédics desservant les territoires de la Beauce, de Bellechasse, des Etchemins et de la région de l’Estrie, regrette la situation bloquée qui continue à prévaloir dans leurs négociations avec les employeurs. Sans contrat de travail depuis le 31 mars 2015, ils entendent bel et bien poursuivre leurs moyens de pression.

« On nous a déposé une offre qui représente un net recul dans nos conditions de travail. C’est inacceptable. De plus, le dossier des horaires de faction, élément important de nos négociations puisqu’il touche directement les services à la population, n’a même pas été abordé. On recule au lieu d’avancer ! », a regretté le président de TASBI Christian Duperron.

Très en colère suite des négociations avec la CSAQ (Corporation des services d’ambulances du Québec), regroupement d’employeurs rencontré le 5 juillet dernier, il a déploré de voir l’impasse dans laquelle les négociations étaient toujours bloquées. « Nous avons été compréhensifs et patients mais nous n’avons pas d’autres choix que de continuer nos actions pour mettre de la pression afin de poursuivre les négociations. En plus d’un engagement ferme de la part de notre employeur, nous exigeons la signature d’une entente de principe », a-t-il précisé en assurant avoir été toujours de bonne foi.

Sans contrat de travail depuis deux ans, les paramédics restent confrontés aux points de litige principaux suivants : le régime de retraite, les hausses salariales et les horaires de faction. Ils entendent ainsi poursuivre leur pression, notamment dans le domaine administratif et envisagent la possibilité de retourner devant le tribunal administratif du travail.