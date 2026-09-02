La Banque du Canada maintient à nouveau son taux directeur à 2¼ %

Pour une septième fois d'affilée, la Banque du Canada a annoncé aujourd’hui qu’elle maintient le taux cible du financement à un jour à 2,25 %. De même, le taux officiel d’escompte demeure à 2,5 %, et le taux de rémunération des dépôts à 2,20 %.

Les dirigeants de l'établissement expliquent que le conflit qui se poursuit au Moyen-Orient maintient les prix de l’énergie à un niveau élevé. De plus, des nouveaux droits de douane américains et des contre-mesures canadiennes ont été annoncés à la suite de la rupture des négociations commerciales entre les deux pays. Ces deux situations continuent d’évoluer.

La banque centrale signale que les conditions financières se sont resserrées depuis juillet. Les rendements des obligations à long terme ont augmenté à l’échelle mondiale, y compris au Canada. Le dollar canadien s’est légèrement apprécié du fait de la faiblesse du dollar américain.

Comme prévu, l’activité économique au Canada s’est renforcée au deuxième trimestre, le produit intérieur brut (PIB) ayant progressé de 3,3 % après avoir enregistré une très faible croissance au premier trimestre. Même si une partie de la vigueur récente est due à des facteurs temporaires, le redressement de l’activité était généralisé.

Dans l’ensemble, les données récentes confortent l’avis du Conseil de direction selon lequel « nous assistons à une reprise de l’économie canadienne qui se généralise. Toutefois, l’incertitude est élevée, et les nouveaux droits de douane américains ainsi que les menaces de recours à d’autres mesures pourraient compromettre la durabilité de la reprise », peut-on lire dans l'annonce d'aujourd'hui.

Étant donné que l’économie et l’inflation ont évolué essentiellement comme prévu dans le rapport de juillet dernier présenté par le Conseil de direction, la Banque a convenu de laisser le taux directeur inchangé. « Cependant, les risques à la hausse entourant l’inflation ont augmenté, et les nouveaux droits de douane rendent les perspectives de croissance plus incertaines. Le Conseil va évaluer la durabilité du rebond économique et les perspectives d’inflation, et se tient prêt à ajuster la politique monétaire selon les besoins. La Banque s’engage à préserver la confiance des Canadiennes et Canadiens dans la stabilité des prix pendant cette période de bouleversements mondiaux », de conclure l'institution financière.

La prochaine date d’établissement du taux cible du financement à un jour sera le 28 octobre 2026. La Banque publiera en même temps le Rapport sur la politique monétaire d’octobre.